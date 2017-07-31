За бездоговорное потребление электроэнергии домовладелица из Новгородского района заплатит 364 тысячи рублей

Новгородский районный суд взыскал с домовладелицы из Новгородского района 364 тыс. рублей за бездоговорное потребление электроэнергии. Истцом по делу выступил филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», специалисты которого установили факт незаконного энергопотребления в одном из домовладений д. Стрелка.



Значительный размер ущерб, энергетики объясняют тем, что хозяйка земельного участка, технологическое присоединение которого к электрическим сетям было выполнено еще в 2013 году, около четырех лет уклонялась от выполнения обязательств перед сетевой компанией – установки прибора учета, подписания акта технологического присоединения и последующего заключения договора энергоснабжения со сбытовой компанией. Во время одной из проверок энергетики выявили факт несанкционированного энергопотребления. На месте был составлен соответствующий акт с указанием периода самовольного подключения и убытков, рассчитанных исходя из пропускной способности кабеля.



Доказательства незаконного энергопотребления, представленные специалистами «Новгородэнерго», суд счел достаточными для того, чтобы привлечь недобросовестного потребителя к ответственности.



Энергетики напоминают о санкциях за бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации такие деяния влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Кроме того, нарушителю придется оплатить и полученную незаконно электроэнергию исходя из круглосуточной работы всех имеющихся в доме электроприборов за весь период несанкционированного отбора электроэнергии (максимально возможное потребление оценивается по характеристикам вводного кабеля – прим.).



Важно также помнить, что самовольное подключение к электрическим сетям опасно для жизни. Действия мошенников провоцируют возникновение пожароопасных ситуаций, негативно влияют на надежность и качество энергоснабжения потребителей, наносят ущерб бытовой технике соседей.



О фактах хищения электроэнергии, порче электрооборудования, других случаях противоправных действий в отношении энергообъектов можно сообщать по телефону доверия «Новгородэнерго» (8162) 77-45-26 и телефону «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52. Звонки по телефону бесплатные, прием информации осуществляется круглосуточно.