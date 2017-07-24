Николай Никифоров и Мяо Вэй обсудили вопросы отраслевого сотрудничества России и Китая

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел рабочую встречу с министром промышленности и информатизации Китайской Народной Республики (КНР) Мяо Вэем. Стороны обсудили вопросы развития цифровой экономики в России, Китае и мире, проекты по созданию подводной волоконно-оптической магистрали в Арктике, системы персональной подвижной спутниковой связи, а также другие актуальные вопросы отраслевого сотрудничества России и Китая. Мероприятие прошло в рамках третьей встречи министров связи стран БРИКС.



«Важной составляющей перехода к цифровой экономике является обмен опытом и накопленными знаниями на межгосударственном уровне. Россия и Китай, являясь давними стратегическими партнерами и добрыми соседями, безусловно, имеют множество точек соприкосновения в области цифровой экономики», — сказал Николай Никифоров.



Глава Минкомсвязи рассказал о разработанной в России программе «Цифровая экономика», которая направлена на поддержку развития как уже существующих решений, так и на создание условий для возникновения новых прорывных и перспективных сквозных цифровых технологий и платформ. Министр сообщил, что в число ключевых сквозных цифровых решений, которые охвачены программой, включены в том числе технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей, искусственного интеллекта. Николай Никифоров отметил, что в программе поставлены задачи по внедрению цифровых технологий в те отрасли, влияние государства на которые критически важно. Это, прежде всего, государственное управление, здравоохранение, образование, «умный город».



Важной темой встречи Николая Никифорова и Мяо Вэя стало также обсуждение проектов в сфере телекоммуникаций. Китайская сторона выразила заинтересованность в развитии проекта по строительству подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России. На встрече отмечалось, что в настоящий момент данный проект представляется наиболее эффективным способом обеспечить скоростное соединение Азии с Европой. Китайская сторона попросила содействия по проведению необходимых исследований для строительства магистрали и выразила уверенность, что спрос на использование данного канала связи будет значительным.



Стороны также обсудили проект по созданию системы персональной подвижной спутниковой связи, который ранее был представлен на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Основной целью создания проекта, над реализацией которого работает российская компания «Материк», является обеспечение услугами подвижной персональной спутниковой связи территории государств-членов ШОС. Работы планируется проводить в сотрудничестве с государственными и коммерческими структурами Китая.



Напомним, основным отраслевым двусторонним механизмом между Минкомсвязью России и Министерством промышленности и информатизации КНР является Подкомиссия по связи и информационным технологиям Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, заседания которой проходят ежегодно. XVI заседание состоялось 8 июня 2017 года в Москве. Основными вопросами для обсуждения в рамках подкомиссии стали электросвязь, эффективное использование радиочастотного спектра и координация радиочастот в приграничных районах, информационные технологии и почтовая связь. По каждому из этих направлений стороны достигли определенного прогресса, подчеркнул Николай Никифоров.