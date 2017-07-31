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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

24 больших высоковольтных перехода ЛЭП в Амурской области проверят до начала осенне-зимнего периода

24 больших высоковольтных перехода ЛЭП в Амурской области проверят до начала осенне-зимнего периода

1 августа 2017, 16:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ВОСТОКА, ЛЭП

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») до начало осенне-зимнего периода обследует 24 больших высоковольтных перехода в Амурской области. Работы ведутся в рамках ремонтной кампании.

Большой высоковольтный переход – участок линии электропередачи, который пересекает водные преграды, имеет протяженность более 700 м или ограничен опорами высотой 50 м и выше. Переход обладает более высокой прочностью и устойчивостью, чем смежные участки ЛЭП.

В настоящее время выполнена проверка трех больших высоковольтных переходов, участвующих в транзите электроэнергии в Китай через реку Амур. На переходах линий электропередачи «Благовещенская – Хэйхэ», «Благовещенская – Айгунь» и «Амурская - Хэйхэ» осмотрены трассы, опоры, фундаменты, провода и тросы, изоляторы и арматура, а также система светоограждения  и маркировка переходных опор.

Обследование энергообъектов позволяет оценить текущее техническое состояние линий, предотвратить аварийные ситуации, улучшить качество планирования ремонтных работ, в итоге повысить надежность электроснабжения потребителей.

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Экспорт электроэнергии в Китай из Амурской области осуществляется  с 1992 года. В перетоке участвуют три линии электропередачи: 110 кВ «Благовещенская – Хэйхэ», 220 кВ «Благовещенская – Айгунь» и  500 кВ «Амурская - Хэйхэ».

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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