 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Audi сокращает расходы на $12 млрд и направляет их на разработку электрокаров

Audi сокращает расходы на $12 млрд и направляет их на разработку электрокаров

1 августа 2017, 14:38
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Обсудить на форуме

327 просмотров

Немецкий производитель Audi заявил о намерении сократить расходы на $12 млрд к 2022 году и перенаправить эти средства на разработку и создание электромобилей, сообщает агентство Рейтер.

На ближайшие пять лет компания Audi запланировала поставить на мировой рынок пять электрокаров, которые получат высокоэффективные силовые установки.

Первой новинкой европейские СМИ называют электрический кроссовер E-tron: этот автомобиль планируют показать потенциальным покупателям в следующем 2018 году в Брюсселе.

Отмечается также, что разработчики Audi, помимо новых моделей машин, ведут серьезную работу над созданием собственной автомобильной платформы, которая будет разрабатываться в тандеме с экспертами Porsсhe. Как рассказали представители Audi, это сотрудничество позволит существенно сэкономить средства на новые разработки.

Компания Audi входит в немецкий автомобильный концерн Volkswagen, так же как и бренд Porsсhe, который  вновь оказался в эпицентре дизельного скандала. Власти Германии ввели запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей Porsche Cayenne из-за нарушения норм загрязнения воздуха, это касается 22 тысяч автомобилей, оборудованных трехлитровыми дизельными двигателями.

Источник: ПРАЙМ.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!