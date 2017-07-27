Благодаря сотрудничеству компании Enel и муниципальных органов власти Флоренция становится "умным городом"

Флоренция стремится стать одним из самых передовых и «умных» городов Италии. Вопросы общественной и частной электромобильности и энергетическая эффективность являются основой партнерства между муниципальными органами власти Флоренции и компании Enel.



«Умный» город Флоренция стал темой обсуждения на встрече, прошедшей в ратуше Палаццо Веккьо, между мэром Флоренции Дарио Нарделла, Генеральным директором компании Enel Франческо Стараче, Советником по вопросам градостроительства Флоренции Джованни Беттарини и Руководителем глобального бизнес-направления e-Solutions компании Enel Франческо Вентурини.



Эта встреча дала возможность оценить текущую ситуацию и запланировать дальнейшие шаги по реализации проектов, связанных с тесным сотрудничеством между энергетической компанией и местными органами власти.



Что касается электрической мобильности, новинки в этой области связаны со станциями быстрой зарядки, предназначенными для электро такси, которые позволяют зарядить их за 20 минут. После установки первых двух станций зарядки на улице Пьяцца Франча и Виа-дель-Каваллаччо, прошла торжественная церемония открытия еще двух станций на улице Контровиале Гуидони и Пьяццале Донателло. После заключения соглашения между муниципальными органами власти и таксистами Флоренции, будут установлены еще две такие станции на улице Виа-Веноста, и еще в одном месте, которое предстоит определить. Как понятно из названия станций зарядки, они позволяют осуществлять быструю зарядку электротранспортных средств таксопарка Флоренции при 22-43 кВт переменного тока и 50 кВт постоянного тока. Управление процессом зарядки осуществляется дистанционно с помощью системы управления электрической мобильностью (УЭМ), которая также предоставляет пользователям дополнительные преимущества, например, информацию о местонахождении станций зарядки, состоянии зарядки, возможности бронирования и других услугах в режиме реального времени.



Строительство системы сверхбыстрой зарядки для водителей такси является частью более крупного проекта, который предполагает партнерские отношения между муниципалитетом Флоренции и компанией Enel и предусматривает инвестиции на сумму более 30 млн евро в пилотные проекты в трех городах. Инвестиции Европейской комиссии составят 25 млн евро от общей суммы инвестиций в 30 млн евро, остальные средства будут направлены за счет частных инвесторов. Во Флоренцию в течение ближайших 5 лет будут направлены инвестиции в размере 10 млн евро в такие районы как Новоли, Пьядже, Кашине в рамках комплексного интегрированного плана мероприятий. Этот план направлен на повышение энергоэффективности (умные электросети, умное освещение, централизованное теплоснабжение более 700 потребителей с сезонным хранением солнечной энергии, 600 умных информационных устройств), устойчивой мобильности (преобразование 100 двигателей такси в электродвигатели, расширение сети станций быстрой зарядки, приложение для горожан и туристов), ИКТ и Интернет вещей (городской диспетчерский центр с единой платформой для трех пилотных городов, умные скамейки, умные мусорные контейнеры), устойчивости и безопасности (умные электросети, видеонаблюдение, SOS).



На сегодняшний день Флоренция – это итальянский муниципалитет, который располагает наибольшим количеством полностью электро такси, после того, как 70 таксистов подали заявки на участие в тендере, о котором в июне прошлого года объявили местные органы власти, на предоставление своих услуг с использованием полностью электрических транспортных средств.



Еще две станции быстрой зарядки в скором времени будут установлены возле пунктов приема платежей Фиренце Норд и Фиренце Суд в рамках проекта European EVA+, в отношении которого компания Enel заключила договор с консорциумом производителей автомобилей и главной энергетической компанией Австрии. Проект предусматривает установку 200 пунктов быстрой зарядки вдоль главной автомагистрали между Австрией и Италией. Эти две новые станции будут доступны не только для таксистов, но и для всех водителей электромобилей.



Флоренция располагает инфраструктурой, включающей 179 станций зарядки компании Enel для общественного пользования, что делает столицу Тосканы итальянским городом с самым большим количеством станций зарядки. Инфраструктура компании Enel включает зарядные станции общественного пользования, которые могут осуществлять медленную зарядку мощностью 3,3 кВт и быструю зарядку мощностью 22кВт, благодаря чему можно заряжать новое поколение автомобилей, а также те автомобили, которые уже находятся в обращении, умными и функционально совместимыми зарядками. Совместимость особенно важна для владельцев электромобилей, которые могут использовать карту электрической зарядки, предоставляемую энергосбытовой компанией, на любой станции зарядки, вне зависимости от того, с какой компанией заключен договор.



Муниципалитет Флоренции и компания Enel также приняли участие в тендере EU UIA (Городские инновационные действия ЕС), представив собственный проект FURBA (Городской скоростной автобусный транспорт Флоренции), в рамках которого планируется активизировать общественный транспортный коридор с помощью 4 полностью электрических автобусов длиной 18 метров для обеспечения обслуживания каждые 5 минут. В рамках этого проекта компания Enel установит станцию быстрой зарядки (350 кВт) в комплекте с пантографом, способным осуществлять полную зарядку аккумулятора электрического автобуса за 10 минут, в дополнение к станции V2G 50 кВт, что делает возможным оптимизацию энергии внутри автобусного парка с помощью энергии, вырабатываемой фотоэлектрическими панелями 10 кВт.



Партнерство между муниципалитетом Флоренции и компанией Enel также осуществляется в области сверхширокополосного фронта в рамках Open Fiber, СП компаний Enel и Cdp для создания инфраструктуры, охватывающей всю Италию с помощью технологии FTTH (Оптоволокно до дома). К 2019 г., около 80% предприятий Флоренции будут каблированы, объем инвестиций составит около 50 млн евро.