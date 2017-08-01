Бригада "Каббалкэнерго" приняла участие в пожарно-тактических учениях в Нальчике

Анонс RusCable Insider Digest
1 августа 2017, 12:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
В рамках комплексной тренировки с органами управления и силами функциональных и территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в Нальчике в одной из котельных проведены пожарно-тактические учения. В мероприятии приняла участие аварийно-восстановительная бригада филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу «Россети») в составе Аслана Кудаева, Анзора Тарчокова, Анзора Гучева и Зураба Акбашева.
По замыслу в результате нарушения техники безопасности при использовании газового оборудования произошел взрыв котла. В результате аварии условно пострадали люди. Кровля котельной обрушилась на площади 50 квадратных метров, горение распространилось на служебные кабинеты административного корпуса на площади 70 кв. м.
По сигналу о пожаре на место прибыли пожарно-спасательные подразделения Нальчикского пожарно-спасательного гарнизона со специальным оборудованием, а также службы экстренного реагирования.
Для обеспечения мер безопасности специалистами филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» было оперативно отключено электроснабжение на участке, где произошел условный пожар, «газовики» отключили подачу газа, работники теплоэнергетической компании произвели перекрывание линии теплоснабжения. Сотрудники МВД оцепили место условного ЧС.
Дежурное отделение, прибывшее первым к месту условного пожара, провело разведку и эвакуацию оставшихся в здании людей. Условно пострадавшие были переданы специалистам медицины катастроф, которые оказали им первую помощь.
Огнеборцы, используя средства индивидуальной защиты органов дыхания, грамотно и слажено локализовали условный пожар и не допустили распространения огня. Принятыми оперативными мерами условное возгорание было ликвидировано. В учениях задействовали семь единиц техники.
«Работники объекта, пожарные, специалисты служб при проведении учений провели слаженную и профессиональную работу, все получили положительную оценку», - подвел итоги учений заместитель начальника Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по КБР Анзор Кагазежев.