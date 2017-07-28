Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ за I полугодие 2017 года выросла на 44,1%

Анонс RusCable Insider Digest
1 августа 2017, 16:52
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСЭНЕРГО
ПАО «Мосэнерго» публикует бухгалтерскую отчетность за I полугодие 2017 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
По итогам I полугодия 2017 года выручка Общества составила 104 млрд 397 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 9,7% — в основном в связи с эффективной работой парогазовых энергоблоков, введенных в рамках договоров о предоставлении мощности.
Себестоимость производства основной продукции увеличилась на 2,5% и составила 85 млрд 096 млн рублей.
Валовая прибыль Общества по итогам I полугодия 2017 года выросла на 59% по отношению к аналогичному показателю предыдущего года — до 19 млрд 301 млн рублей.
Показатель EBITDA по итогам отчетного периода увеличился на 22,2% — до 25 млрд 368 млн рублей.
Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» составила 14 млрд 726 млн рублей, что на 44,1% выше аналогичного показателя за I полугодие 2016 года.