Директором Воронежского РДУ назначена Наталья Панова

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1 августа 2017, 15:27
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
1 августа 2017 года директором Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области» (Воронежское РДУ) назначена Наталья Панова, ранее занимавшая должность директора Белгородского РДУ.
Наталья Геннадьевна Панова родилась 17 августа в городе Новочеркасске Ростовской области. В 1995 году окончила Норильский индустриальный институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий».
С 1990 по 1998 год работала в ПО «Норильскэнерго», где прошла путь от электромонтера до инженера 1 категории сектора противоаварийной автоматики Службы перспективного развития и режимов.
В 2003 году пришла в ОАО «Белгородэнерго» на должность инженера по расчетам 1 категории сектора режимов ЦДС. В этом же году начала работать в Филиале Системного оператора Белгородское РДУ в должности специалиста 1 категории Службы энергетических режимов, балансов и развития. С 2004 по 2008 год занимала должности начальника Службы энергетических режимов, балансов и развития, и начальника Службы электрических режимов. С 2008 – первый заместитель директора – главный диспетчер филиала. В 2014 году назначена директором Белгородского РДУ.
За время трудовой деятельности многократно повышала квалификацию. За трудовые заслуги отмечена несколькими отраслевыми и корпоративными почетными грамотами, удостоена занесения на Доску почета Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра).
До назначения Натальи Пановой обязанности директора Воронежского РДУ исполнял первый заместитель директора – главный диспетчер Сергей Созонов.
И.о. директора Белгородского РДУ назначен заместитель директора – главный диспетчер Николай Семёнов.