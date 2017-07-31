 
Подписаться на новости
Новости компаний

Дорожная карта "Силовая электротехника"

Дорожная карта Силовая электротехника

1 августа 2017, 12:42
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, РОССЕТИ

Обсудить на форуме

161 просмотр

30 июня 2017 года в ПАО «Россети» подготовлена Дорожная карта развития направления «Силовая электротехника» до 2030 года.

Дорожная карта «Силовая электротехника» явилась результатом деятельности рабочей группы «Силовая электротехника» Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова

Дорожная карта развития направления «Силовая электротехника» до 2030 года создана на основе совокупности итоговых проектов по видам электрооборудования, в числе которых — дорожная карта развития направления «Высоковольтные вводы», подготовленная ПАО «Кубаньэерго» при активном участии специалистов компании «Изолятор».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Завод "Изолятор"

Новости связанные с этой компанией:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!