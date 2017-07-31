Анонс RusCable Insider Digest
1 августа 2017, 12:42
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, РОССЕТИ
30 июня 2017 года в ПАО «Россети» подготовлена Дорожная карта развития направления «Силовая электротехника» до 2030 года.
Дорожная карта «Силовая электротехника» явилась результатом деятельности рабочей группы «Силовая электротехника» Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова
Дорожная карта развития направления «Силовая электротехника» до 2030 года создана на основе совокупности итоговых проектов по видам электрооборудования, в числе которых — дорожная карта развития направления «Высоковольтные вводы», подготовленная ПАО «Кубаньэерго» при активном участии специалистов компании «Изолятор».