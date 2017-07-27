Энергетики МРСК Волги - лучшие в России

Завоевав 1570,5 балла, команда ПАО «МРСК Волги», которую представляли энергетики филиала «Самарские распределительные сети», завоевала золотые медали Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей, а также корпоративного открытого чемпионата по международной методике Worldskills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», проходивших в Пензе с 21 по 27 июля.



За 8 дней участники соревнований прошли 8 этапов: проверка знаний действующих НТД с использованием программного комплекса «АСОП-Эксперт», освобождение пострадавшего (манекена) от действия электрического тока на КТП – 10/0,4 кВ, первичное подключение жилого дома от действующей ВЛ-0,4 кВ с применением гидроподъемника, техническое обслуживание разъединителя 10 кВ с использованием гидроподъемника, замена главного рубильника 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ, замер габаритов в соседних пролетах линии электропередачи, организация и проведение тушения пожара на КТП- 10/0,4 кВ, замена дефектного изолятора 10 кВ на КТП – 10/0,4 кВ. Команда МРСК Волги продемонстрировала высокий профессионализм, на 4 этапах показывая лучший результат среди всех команд-участниц и получив за выполнение задания не только максимальные, но и бонусные баллы. Одинаковые результаты с «МРСК Юга» и «МРСК Северо-Запада» энергетики «МРСК Волги» продемонстрировали на 1 и 6 этапах соответственно.



Специалисты «МРСК Волги» были отмечены наградами и в индивидуальных номинациях. В рамках соревнований совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», победителем которого также стал Денис Мульнючкин. В рамках Всероссийских соревнований профмастерства был также проведен корпоративный открытый чемпионат по стандартам WorldSkills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». 1 место в открытом корпоративном чемпионате по праву досталось Константину Мазову («МРСК Волги»). Он же стал лучшим знатоком правил WorldSkills, а также получил награду в номинациях «Лучший результат на технологическом этапе».



Вручая награды победителям соревнований, генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин, отметил: «Для того чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей, необходимо иметь современное оборудование и высокопрофессиональный коллектив. Соответственно, сетевые компании по-новому готовят персонал, потому что каждый энергетик должен быть готов к обслуживанию любого современного оборудования, используя цифровые технологии и инновационные решения. Соревнования профессионального мастерства – отличный способ для энергетиков не только проверить свои силы и навыки в условиях, максимально приближенных к реальным, но и обменяться опытом с коллегами из других регионов, перенять те или иные прорывные методы решения возникающих проблем и вопросов».



Команда «МРСК Волги» будет представлять Российскую Федерацию на Международных соревнованиях по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей национальных энергосистем государств-участников СНГ, которые пройдут в сентябре также в Пензе.