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Коммутационные панели для медной СКС (Патч-панели)

Коммутационные панели для медной СКС (Патч-панели)

1 августа 2017, 15:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: СУПР

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Коммутационная панель (часто не совсем правильно называется патч-панелью)представляет собой составной компонент электропроводных стационарных линий структурированной кабельной системы (СКС). Применение коммутационных панелей в составе информационной кабельной проводки значительно упрощает монтаж и последующее администрирование. Применение этих изделий в составе сертифицированных СКС является обязательным.

Коммутационная панель конструктивно представляет собой лицевую панель, на которой смонтированы розеточные модули разъемных соединителей. Оконцеватели розеток расположены в задней части корпуса. Панели с выводом этих компонентов на переднюю панель корпуса встречаются в единичных случаях. Причина этого заключается в том, что некоторое улучшение удобства монтажа не оправдывает значительное увеличение сложности конструкции и неизбежный рост ее стоимости.

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Компания: ООО СУПР

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