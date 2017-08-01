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Отраслевые новости: Энергетика

Компания "Т Плюс" продолжает подготовку магистральных трубопроводов столицы Чувашии к зиме

Компания Т Плюс продолжает подготовку магистральных трубопроводов столицы Чувашии к зиме

1 августа 2017, 17:17
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс приступил к очередному этапу ремонтов на теплосетевом хозяйстве в г. Чебоксары. С 31 июля по 9 августа 2017 года будут выполнены плановые работы на тепловых сетях по проезду Машиностроителей.

В рамках ремонтов на оборудовании будет реализован комплекс необходимых мероприятий: ремонт запорной арматуры, сальниковых уплотнений и т.п.

По согласованию с администрацией муниципалитета, на период ремонтов будет ограничено горячее водоснабжение части потребителей. При этом отключения не затронут жилые дома и социальные объекты.

10 августа 2017 года «Т Плюс» приступит к восстановлению циркуляционного режима ГВС.

С завершением данного участка основной объем плановых работ ремонтной кампании 2017 года на тепловых сетях столицы Чувашии компанией будет выполнен.

В целом, в рамках ремонтов, «Т Плюс» подготовит к эксплуатации в Чебоксарах свыше 64 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.

В рамках общефедеральной программы «Re:конструкция 2017» компания проведет замену изношенных участков трубопроводов вдоль Марпосадского шоссе. В общей сложности здесь будет выполнена перекладка 322 п.м. труб. В настоящее время работы по замене трубопроводов продолжаются.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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