Квитанцию по оплате электроэнергии потребители Чеченской Республики могут получить по почте

Анонс RusCable Insider Digest
1 августа 2017, 11:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
В ходе встречи управляющего директора АО «Чеченэнерго» Русланбека Докуева и регионального управляющего УФПС по Чеченской Республике – филиала ФГУП «Почта России» Асхаба Мовлаева обсуждались вопросы взаимодействия сторон.
АО «Чеченэнерго» рассматривает «Почту России» как партнера по обеспечению оплаты населением услуг за потребленную электроэнергию. Планируется применить опыт рассылки уведомлений о накопившихся долгах, об отключении электроэнергии, предоставления квитанций об оплате счета и т.д.
Оба руководителя обсудили направления взаимовыгодного сотрудничества, изложили свое видение дальнейших партнерских отношений с целью повышения эффективности работы по взысканию задолженностей с потребителей.