 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Квитанцию по оплате электроэнергии потребители Чеченской Республики могут получить по почте

Квитанцию по оплате электроэнергии потребители Чеченской Республики могут получить по почте

1 августа 2017, 11:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

198 просмотров

В ходе встречи управляющего директора АО «Чеченэнерго» Русланбека Докуева и регионального управляющего УФПС по Чеченской Республике – филиала ФГУП «Почта России» Асхаба Мовлаева обсуждались вопросы взаимодействия сторон.

АО «Чеченэнерго» рассматривает «Почту России» как партнера по обеспечению оплаты населением услуг за потребленную электроэнергию. Планируется применить опыт рассылки уведомлений о накопившихся долгах, об отключении электроэнергии, предоставления квитанций об оплате счета и т.д.

Оба руководителя обсудили направления взаимовыгодного сотрудничества, изложили свое видение дальнейших партнерских отношений с целью повышения эффективности работы по взысканию задолженностей с потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!