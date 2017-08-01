Медведев утвердил программу "Цифровая экономика" на период до 2024 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил программу "Цифровая экономика", которая рассчитана на период до 2024 года.



"Я утвердил программу "Цифровая экономика". В начале месяца она обсуждалась на совещании у президента. Потом документ дорабатывался, и сейчас он приобрел юридическую силу. Цель программы – организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в предпринимательстве как социальной деятельности, и в госуправлении, и в социальной сфере, и в городском хозяйстве", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.



"Перевод экономики в цифру – вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности. Горизонт исполнения программы — 2024 год", — добавил он.



Глава Минкомсвязи Николай Никифоров ранее пояснял, что данная программа — это по сути фиксация целей на 2024 год, к которым необходимо стремиться, а конкретные мероприятия для достижения этих целей, а также источники их финансирования планируется утверждать трехлетним планом правительства. По словам министра, текущая оценка ежегодных затрат в рамках такого плана составляет около 100 миллиардов рублей, однако значительная часть этих средств уже заложена в расходы федерального бюджета.



"В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда — она и сейчас развивается, за последние годы мы сделали довольно серьезный шаг вперед. Тем не менее, нужно это движение серьезно ускорить, предстоит устранить имеющиеся препятствия для успешного развития цифровой инфраструктуры", — сказал также Медведев; необходимо в ближайшие годы также обеспечить поддержку "сквозных технологий". "Это так называемые "большие данные", квантовые компьютеры, о которых сейчас очень много говорят, хотя пока никто не сумел их создать, но очевидно, что рано или поздно это случится, новые производственные методы, искусственный интеллект", — пояснил премьер.



В дальнейшем планируется дополнить программу ещё и отраслевыми проектами, прежде всего в сфере здравоохранения, создания "умных городов", государственного управления. "Для этого потребуете плотная координация министерств, крупнейших институтов, организаций в сфере IT, серьёзная кадровая работа… Прошу тех коллег, которые отвечают за эту работу, обеспечить принятие связанных с этим решений в кратчайшие сроки", — обратился Медведев к вице-премьерам.



Источник: РИА Новости

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