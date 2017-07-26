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Отраслевые новости: Россия

Межведомственная комиссия одобрила 48 заявок на получение субсидий по пилотным партиям

Межведомственная комиссия одобрила 48 заявок на получение субсидий по пилотным партиям

1 августа 2017, 16:41
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков провел первое заседание Межведомственной комиссии (МВК) по отбору получателей субсидий на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям.

Программа поддержки создания и внедрения в эксплуатацию новых образцов высокотехнологичных средств производства была запущена в прошлом году и продлена Правительством РФ в 2017-м. Механизм предусматривает компенсацию предприятиям до 50% понесенных затрат при производстве и реализации пилотных партий промышленной продукции.

В 2017 году запланировано проведение трех отборов на право получения субсидий. На заседании Межведомственной комиссии, в состав которой входят представители профильных департаментов Минпромторга России, Минфина и Минэкономразвития, были подведены итоги первого отбора, проходившего с 26 июня по 14 июля.

"Всего в министерство поступило 129 заявок на общую сумму свыше 3 млрд рублей. Наибольшую заинтересованность в данном механизме поддержки проявили российские станкостроители, предприятия нефтегазового и тяжелого машиностроения. По итогам первого отбора МВК одобрила 48 заявок общей суммой около 1,6 млрд рублей", – прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

"Поддержанные заявки охватывают широкий спектр инновационных образцов продукции – от выпуска современных лазерных технологических комплексов до новых моделей пятиосевых фрезерных станков с ЧПУ. 26 июля стартовал уже второй отбор на право получения субсидий, который продлится до 18 августа", –  отметил директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов.    

Компания: Минпромторг РФ
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