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Отраслевые новости: Энергетика

"Мособлэнерго" сократило время восстановления электроснабжения на 4 часа

Мособлэнерго сократило время восстановления электроснабжения на 4 часа

1 августа 2017, 17:51
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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АО «Мособлэнерго» удалось на 4 часа сократить среднее время восстановления электроснабжения в консолидированных сетях Подмосковья, вошедших в АО «Мособлэнерго» с 2006 года.

В 2006 году энергетики в среднем затрачивали 5 часов 32 минуты на устранение отключений в электросетях, обслуживанием которых занимались районные ТСО или муниципальные предприятия. С вхождением в состав АО «Мособлэнерго» время восстановления электроснабжения уменьшилось на 4 часа. В 2017 году специалисты «Мособлэнерго» на восстановительные работы затрачивают в среднем 1 час 37 минут.

В прошедший осенне-зимний период среднее время восстановления электроснабжения на территории обслуживания «Мособлэнерго» составляло 1 час 14 минут.

Компания продолжает работу по снижению данного показателя, сокращая время восстановления в среднем на 10 минут в год. Во многом это удается благодаря применению современных устройств автоматического ввода резерва, обеспечению диспетчерских пунктов программными комплексами, организации прямых каналов связи, внедрению устройств телемеханики, а также слаженной работе филиалов, готовых в случае необходимости прийти друг другу на помощь, предоставить дополнительную спецтехнику и бригады.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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