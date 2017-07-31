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Пресс-релизы

"Оренбургский радиатор" увеличил объем реализации продукции

Оренбургский радиатор увеличил объем реализации продукции

1 августа 2017, 12:23
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК

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 «Оренбургский радиатор» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) увеличил объем реализации продукции до 834,16 млн. руб. за первое полугодие 2017 года. Этот показатель на 20 % выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост продаж наблюдается в сегменте блоков радиаторов и охладителей наддувочного воздуха (на 36,8 %), а также радиаторов для комбайнов (на 10,6 %).

В числе продукции, пользующейся наибольшим спросом, разработанные опытные образцы новых изделий для партнеров – производителей сельскохозяйственной техники. Запущены в серию блоки радиатора для тракторов К-744Р1 и К-744Р3 (производства АО «Петербургский тракторный завод»), для комбайнов ACROS (производства ООО «КЗ «Ростсельмаш»), для зерноуборочных комбайнов КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS10» и КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» (производства ОАО «Гомсельмаш»).

«На сегодняшний день на предприятии проходят мероприятия, направленные на расширение производственных мощностей. Также научно-технический центр занимается проектированием и изготовлением опытных образцов продукции, которая позволит расширить номенклатуру выпускаемых изделий и удовлетворить запросы наших потребителей», – резюмировал коммерческий директор предприятия Александр Геранькин.

Компания: УГМК
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