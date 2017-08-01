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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Отдел безопасности АО "Карачаево-Черкесскэнерго" ужесточил борьбу со сверхнормативным потреблением электроэнергии

Отдел безопасности АО Карачаево-Черкесскэнерго ужесточил борьбу со сверхнормативным потреблением электроэнергии

1 августа 2017, 14:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО

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В первом полугодии т.г. сотрудники отдела безопасности АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») продолжили реализацию мероприятий, направленных на борьбу со сверхнормативным потреблением электроэнергии, отнесенной на общедомовые нужды в многоквартирных домах, а также на снижение дебиторской задолженности потребителей.

За шесть месяцев 2017 г. специалисты провели десять встреч с руководством должников-юридических лиц и направили тринадцать писем-требований о погашении дебиторской задолженности в адрес предприятий ЖКХ и организаций, финансируемых из разного уровня бюджетов, чей совокупный долг перед АО «Карачаево-Черкесскэнерго» достиг почти 84,5 млн руб.

По фактам уклонения должников от погашения задолженности в правоохранительные органы было направлено девять обращений с просьбой о проведении мероприятий по выявлению в действиях должностных лиц таких предприятий признаков преступления, ответственность за которые предусмотрена действующим законодательством.

В течение полугодия при участии отдела безопасности АО «Карачаево-Черкесскэнерго» удалось добиться оплаты задолженности на сумму около 49 млн руб. В основном долги погасили предприятия ЖКХ и бюджетные организации, с которыми ранее была проведена соответствующая разъяснительная работа.

За указанный период специалисты отдела безопасности регулярно принимали участие в совместных рейдах с коллегами из отдела аудита и сотрудниками районных энергосбытовых отделений по выявлению фактов потребления жителями многоквартирных домов энергоресурса в обход приборов учета. По итогам таких проверок в правоохранительные органы было направлено три заявления о привлечении к административной ответственности  лиц, допустивших безучетное потребление электроэнергии.

Вопросы снижения сверхнормативного потребления электроэнергии, отнесенной на общедомовые нужды в многоквартирных домах, обсуждались во время встреч с администрациями поселка Домбай и станицы Зеленчукской, в которых принимали участие и специалисты отдела безопасности гарантирующего поставщика. Также они поделились своим опытом работы с потребителями на заседании межведомственной рабочей группы по снижению дебиторской задолженности, которое состоялось в Прокуратуре КЧР, и в ходе двух заседаний межведомственной рабочей группы по организации и проведению оперативных профилактических мероприятий, связанных с выявлением преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности в ТЭК на территории Карачаево-Черкесской Республики, которые проводились в МВД РФ по КЧР.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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