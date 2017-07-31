Проблемным теплосетям на улице Сабурова в Ижевске энергетики добавят прочности на 25 лет вперед

В 2017 году это самый объемный и сложный проект в программе «Re:конструкция», которую ООО «УКС» и Удмуртский филиал «Т Плюс» реализуют в Ижевске на объектах замены ветхих теплотрасс. Он также входит в план реализации концессионного соглашения с г. Ижевском на текущий год.



«Замену теплосети в целом микрорайоне мы запланировали по итогам прохождения двух последних отопительных сезонов. Они показали здесь крайне неудовлетворительное, плачевное состояние трасс, - рассказал директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов. – Сейчас меняем старые изношенные сети на современные, прочные трубы. Кроме того, реконструируем два ЦТП микрорайона, что также позволит серьезно улучшить качество подачи тепловых ресурсов жителям. В обновление теплосетей компания вкладывает около 35 млн рублей. Из тарифных и нетарифных источников. Это наглядный пример того, как концессия работает на практике».



Замдиректора подрядной организации «Удмуртгазстрой» Павел Матяшов подчеркнул, что помимо заводской гарантии на трубную продукцию, которая, как декларирует производитель, будет служить не менее 25 лет, гарантия сроком на 5 лет распространяется также и на все строительно-монтажные работы на теплосетях микрорайона. Все этапы – от демонтажа, чистки каналов теплотрасс, сварки новых труб до благоустройства – контролируются специалистами ООО «УКС» для соблюдения требований технологии и качества. «Поэтому за надежность функционирования новых систем отопления и ГВС жители улицы Сабурова впредь могут не переживать, - сказал Матяшов. И привел в пример один из микрорайонов по улице Майской, где его подрядная организация вела реконструкцию теплосети с применением новых технологий еще в 2003 году. С тех пор, по его словам, с теплоснабжением там не было никаких проблем.



Отметим, что трубную часть по всем участкам перекладки теплосетей на ул. Сабурова планируются завершить до 31 августа. Это крайний срок. После окончания ремонтных работ будет выполнено окончательное благоустройство дворов, площадок, дорог и тротуаров микрорайона. Территории школы и детских садов, попавших в зону реконструкции, благоустраивают безотлагательно, по мере завершения трубной части работ.