РЭН-2017: деловая программа

Приглашаем вас принять участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", который состоится 4—7 октября 2017 года в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж".

На официальном сайте Форума в разделе "Программа" опубликованы архитектура и ключевые темы программы.

В 2017 году общей темой Российской энергетической недели станет "Энергия для глобального роста". Деловая программа предусматривает обсуждение основных задач, с которыми сталкивается энергетический сектор, и текущих проблем развития.

Программа состоит из двух тематических блоков:



Глобальная энергетика: вызовы и устойчивое развитие;

Реализуя отраслевой потенциал энергетического комплекса.

Участие в Форуме примут руководители крупнейших мировых и российских энергетических компаний. Более подробная информация о Форуме представлена на официальном сайте rusenergyweek.com.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в информационный центр Форума:

Тел.: +7 (800) 333 1773

Email: info@rusenergyweek.com

Желаем вам успехов и ждем вас на Российской энергетической неделе!