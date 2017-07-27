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РЭН-2017: деловая программа

РЭН-2017: деловая программа

1 августа 2017, 17:32
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017

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Приглашаем вас принять участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", который состоится 4—7 октября 2017 года в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж".

На официальном сайте Форума в разделе "Программа" опубликованы архитектура и ключевые темы программы.

В 2017 году общей темой Российской энергетической недели станет "Энергия для глобального роста". Деловая программа предусматривает обсуждение основных задач, с которыми сталкивается энергетический сектор, и текущих проблем развития.

Программа состоит из двух тематических блоков:

  • Глобальная энергетика: вызовы и устойчивое развитие;
  • Реализуя отраслевой потенциал энергетического комплекса.

Участие в Форуме примут руководители крупнейших мировых и российских энергетических компаний. Более подробная информация о Форуме представлена на официальном сайте rusenergyweek.com.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в информационный центр Форума:

Тел.: +7 (800) 333 1773
Email: info@rusenergyweek.com

Желаем вам успехов и ждем вас на Российской энергетической неделе!

Компания: Росконгресс
Эта новость часть сюжета Российская энергетическая неделя 2017
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