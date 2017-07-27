РЭН-2017: деловая программа

Анонс RusCable Insider Digest
1 августа 2017, 17:32
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017
Приглашаем вас принять участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", который состоится 4—7 октября 2017 года в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж".
На официальном сайте Форума в разделе "Программа" опубликованы архитектура и ключевые темы программы.
В 2017 году общей темой Российской энергетической недели станет "Энергия для глобального роста". Деловая программа предусматривает обсуждение основных задач, с которыми сталкивается энергетический сектор, и текущих проблем развития.
Программа состоит из двух тематических блоков:
Участие в Форуме примут руководители крупнейших мировых и российских энергетических компаний. Более подробная информация о Форуме представлена на официальном сайте rusenergyweek.com.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в информационный центр Форума:
Тел.: +7 (800) 333 1773
Email: info@rusenergyweek.com
Желаем вам успехов и ждем вас на Российской энергетической неделе!