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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" в Калининграде установят тематическую опору ЛЭП к Чемпионату мира по футболу – 2018

Россети в Калининграде установят тематическую опору ЛЭП к Чемпионату мира по футболу – 2018

1 августа 2017, 14:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЧМ-2018

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В ходе визита заместителя Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталия Мутко в Калининградскую область было объявлено об установке в регионе специальной тематической опоры высоковольтной линии электропередачи в виде талисмана предстоящего Чемпионата мира по футболу-2018 – волка Забиваки.

Стилизованная опора линии электропередачи будет установлена специалистами «Янтарьэнерго» (дочерняя структура компании «Россети») на Приморском кольце по маршруту следования в города-курорты Калининградской области - Зеленоградск и Светлогорск. Она будет включена в линию, которая обеспечивает электроэнергией аэропорт Храброво.

Опора будет изготовлена по индивидуальному проекту. Высота конструкции составит 25 метров, ширина -19,7 метров.

Строительство опоры направлено на создание особенной атмосферы большого спортивного праздника, популяризацию ЧМ-2018, а также сохранение на десятилетия вперед прекрасных воспоминаний о знаковом мероприятии глобального масштаба, которое пройдет в России, в том числе в Калининградской области, в следующем году.

Виталий Мутко одобрил инициативу калининградских энергетиков и согласовал установку тематической опоры.

Компания: ПАО "Россети"
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