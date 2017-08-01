Россия заняла 27 место в рейтинге инновационных экономик

Анонс RusCable Insider Digest
1 августа 2017, 17:07
Рубрика: В мире
Метки: ЭКОНОМИКА
Россия заняла 27-ю строчку в рейтинге инновационных экономик мира. Перечень составлен рядом исследовательских центров Германии, включая Немецкую академию технических наук и Федеральный союз немецкой индустрии.
Аналитики оценили по стобалльной шкале 38 показателей, которые объединяются в группы, - экономика, наука, образование, общество. Всего в рейтинг включены 35 стран.
При этом Россия набрала 12 баллов и не изменила своей позиции в рейтинге за последние двенадцать лет. Высокие показатели РФ получила по позициям в образовании и в финансировании государством научной деятельности.
Рейтинг составляется с 2000 года. Последние несколько лет первое место в нем занимает Швейцария с показателем 75 баллов.
Источник: Российская газета