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Отраслевые новости: В мире

Россия заняла 27 место в рейтинге инновационных экономик

Россия заняла 27 место в рейтинге инновационных экономик

1 августа 2017, 17:07
Рубрика: В мире
Метки: ЭКОНОМИКА

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Россия заняла 27-ю строчку в рейтинге инновационных экономик мира. Перечень составлен рядом исследовательских центров Германии, включая Немецкую академию технических наук и Федеральный союз немецкой индустрии.

Аналитики оценили по стобалльной шкале 38 показателей, которые объединяются в группы, - экономика, наука, образование, общество. Всего в рейтинг включены 35 стран.

При этом Россия набрала 12 баллов и не изменила своей позиции в рейтинге за последние двенадцать лет. Высокие показатели РФ получила по позициям в образовании и в финансировании государством научной деятельности.

Рейтинг составляется с 2000 года. Последние несколько лет первое место в нем занимает Швейцария с показателем 75 баллов.

Источник: Российская газета

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