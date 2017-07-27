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Отраслевые новости: Энергетика

Сотрудники дочерних организаций холдинга "ТИТАН-2" готовятся к финалу конкурса "Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли"

Сотрудники дочерних организаций холдинга ТИТАН-2 готовятся к финалу конкурса Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли

1 августа 2017, 15:07
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде 9 -11 августа и соберет представителей компаний, занятых на атомных стройках, со всей России. Холдинг «ТИТАН-2» на встрече будут представлять 24 специалиста. Они были отобраны в ходе внутренних профессиональных соревнований. Это сотрудники АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», ПАО «Северное управление строительства», АО «Сосновоборэлектромонтаж» и АО «МСУ-90».

Титановским специалистам предстоит выступить в пяти командных и восьми индивидуальных номинациях: выполнить практическое задание и ответить на вопросы теоретической части. Сегодня на базе Северо-Западного филиала Учебного центра Росатома в Сосновом Бору они завершают подготовку к финалу конкурса.

31 июля состоялось организационное собрание участников соревнований. Генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Григорий Нагинский пожелал титановцам удачи и отметил, что достойное выступление на конкурсе позволит компании в очередной раз доказать профессионализм своих сотрудников, которые ежедневно решают сложные производственные задачи на строительной площадке новых энергоблоков Ленинградской атомной станции.

Ежегодно участники команды «ТИТАН-2» показывают высокие результаты на профессиональных соревнованиях. В 2014 году сотрудники холдинга завоевали два первых и два третьих места на конкурсной площадке в Нововоронеже. В 2015 году в Москве в копилке холдинга «ТИТАН-2» оказались два вторых и два третьих места. Прошлый год принес компании одно первое и одно третье место в финале конкурса в Челябинске. В этом году специалисты также рассчитывают войти в число призеров и побороться за звание лучших.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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