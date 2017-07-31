ЦНИИТМАШ разработал уникальную в мире технологию для повышения износостойкости деталей в агрессивной среде

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1 августа 2017, 10:57
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
Специалисты АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») разработали не имеющую аналогов в мире технологию «Карбо-бор». Она предназначена для упрочнения рабочих органов деталей насосов, фильер, прессформ и других изделий, которые эксплуатируются в условиях коррозионно-абразивного изнашивания.
«Карбо-бор» совмещает технологий цементации, борирования, закалки с отпуском. В результате такой обработки формируется композиционная структура поверхностного слоя с высокими показателями твердости на значительную глубину. Он состоит из поверхностной зоны боридов толщиной до 100 мкм с твердостью более 2000HV и расширенной под ней мартенситной зоной толщиной более 1,3 мм с твердостью более 600HV. Таких показателей невозможно добиться другими методами упрочнения.
Уникальное сочетание эксплуатационных характеристик, которых можно достичь с помощью «Карбо-бора», открывает принципиально новые возможности применения этой химико-термической обработки для целого ряда деталей, работающих в условиях коррозионно-абразивного изнашивания. Получаемая в результате структура изделия имеет меньший перепад твердости по толщине слоя, что позволяет улучшить его эксплуатационные характеристики в целом.
Сейчас «Карбо-бор» проходит промышленное опробование на защитных втулках цен-тробежных насосов, перекачивающих пульпу из размолотой руды в условиях Лебединского горно-обогатительного комбината..