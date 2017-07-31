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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тимбилдинг для студотрядов Кубаньэнерго

Тимбилдинг для студотрядов Кубаньэнерго

1 августа 2017, 13:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Бойцы двух студенческих энергетических отрядов Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний ПАО «Россети») ­ «Энергия Кубани» и «Молния» провели мероприятие по командообразованию. Встреча состоялась на базе отдыха в Динском районе при поддержке первичной профсоюзной организации Краснодарских электрических сетей.

В программе мероприятия были подвижные игры, творческие задания, демонстрация кулинарных способностей, музыкальные номера. Наиболее активную и слаженную работу в команде продемонстрировали участники студотряда «Энергия Кубани» (КубГАУ).

– Очень рада возможности собраться со всеми ребятами и поделиться полученным практическим опытом, творческими идеями и планами. Мне нравится, что в Кубаньэнерго уделяется большое внимание не только профессиональной подготовке, но и психологическому состоянию работников, оздоровлению, социальной жизни. В период трудового сезона мы учимся работать в команде, что очень важно, – поделилась впечатлением комиссар студенческого отряда «Энергия Кубани» Дарья Солдатенко.

Напомним, старт летнему трудовому сезону студенческих энергетических отрядов ПАО «Кубаньэнерго» был дан 3 июля 2017 года. Бойцами студотрядов ПАО «Кубаньэнерго» в 2017 году стали студенты Кубанского государственного аграрного университета, Краснодарского технического колледжа, Армавирского механико-технологического института, Сочинского профессионального техникума и Славянского электротехнологического техникума.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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