Тулэнерго предлагает потребителям использовать интерактивные сервисы

Анонс RusCable Insider Digest
1 августа 2017, 17:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Центр обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» напоминает жителям региона о возможности использования интерактивной системы обслуживания.
Для удобства и экономии времени потребителей в разделах «Интернет-приемная» и «Личный кабинет», расположенных на главной странице корпоративного сайта по адресу http://www.mrsk-cp.ru можно задать вопрос, находящийся в компетенции электросетевой организации, направить обращение или жалобу, а также получить ответ любым удобным способом (почта, e-mail, телефон).
В разделе «Потребителям»/«Обслуживание потребителей», выбрав «Тулэнерго», можно узнать адрес, схему проезда, режим работы и контактные номера телефонов Центров обслуживания потребителей. Там же находится электронная форма анкеты для опроса потребителей.
В разделе «Территория обслуживания» представлен перечень зон деятельности филиала с детализацией по населенным пунктам и районам городов. Потребители могут ознакомиться с техническим состоянием сетей, получить информацию о текущем и планируемом резерве по источникам питания.
В разделе «Плановые отключения электроэнергии» размещаются графики плановых отключений электроэнергии в населенных пунктах региона для производства ремонтных работ.
Напомним, что Центр обслуживания потребителей филиала «Тулэнерго» предоставляет своим клиентам возможность свободного выбора любого из трех типов каналов информационного взаимодействия (очного, заочного и интерктивного) в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений.
Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы следует обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), к сотрудникам Центра по обслуживанию потребителей филиала «Тулэнерго» в Туле по телефону (4872) 73-04-29.