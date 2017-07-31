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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тулэнерго предлагает потребителям использовать интерактивные сервисы

Тулэнерго предлагает потребителям использовать интерактивные сервисы

1 августа 2017, 17:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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Центр обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» напоминает жителям региона о возможности использования интерактивной системы обслуживания.

Для удобства и экономии времени потребителей в разделах «Интернет-приемная» и «Личный кабинет», расположенных на главной странице корпоративного сайта по адресу http://www.mrsk-cp.ru можно задать вопрос, находящийся в компетенции электросетевой организации, направить обращение или жалобу, а также получить ответ любым удобным способом (почта, e-mail, телефон).

В разделе «Потребителям»/«Обслуживание потребителей», выбрав «Тулэнерго», можно узнать адрес, схему проезда, режим работы и контактные номера телефонов Центров обслуживания потребителей. Там же находится электронная форма анкеты для опроса потребителей.

В разделе «Территория обслуживания» представлен перечень зон деятельности филиала с детализацией по населенным пунктам и районам городов. Потребители могут ознакомиться с  техническим состоянием сетей, получить информацию о текущем и планируемом резерве по источникам питания.

В разделе «Плановые отключения электроэнергии» размещаются графики плановых отключений электроэнергии в населенных пунктах региона для производства ремонтных работ.

Напомним, что Центр обслуживания потребителей филиала «Тулэнерго» предоставляет своим клиентам возможность свободного выбора любого из трех типов каналов информационного взаимодействия (очного, заочного и интерктивного) в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений.

Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы следует обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), к сотрудникам Центра по обслуживанию потребителей филиала «Тулэнерго» в Туле по телефону (4872) 73-04-29.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"

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