Услуги "Ростелекома" по оптике – жителям новых многоэтажек в "Заре"

«Ростелеком» приступил к работам по увеличению емкости оптической сети в пензенском микрорайоне «Заря». На его территории построены многоквартирные дома для участников программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Сейчас строительство сети широкополосного доступа в интернет ведется в двух новостройках по улице Новоселов, готовящихся к сдаче. Благодаря проекту оператора будущие жители смогут подключить современные услуги и сервисы на сверхвысоких скоростях. Всего в микрорайоне оптикой «Ростелекома» охвачено 18 многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию.



Современная технология, применяемая при создании сетевой инфраструктуры связи, позволяет подключить по одному кабелю полный спектр телекоммуникационных услуг компании – высокоскоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение и домашний телефон. Абонентам доступна для подключения линейка пакетных предложений с возможностью аренды ТВ-приставки и роутера или покупки оборудования в рассрочку на несколько месяцев. Кроме того, до 30 сентября 2017 года новые абоненты могут воспользоваться специальным предложением «Легкая цена» и подключить две услуги практически по цене одной.



Антон Яковлев, Директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»: «Заря» - это современный и развивающийся микрорайон областного центра. «Ростелеком» построил на его территории современную оптическую сеть, в результате клиенты получили надежный интернет и возможность смотреть цифровое телевидение, а также пользоваться сервисами «Видеопрокат», «Управление просмотром», «Мультирум». Мы уже сейчас готовы принимать заявления на подключение услуг связи от будущих жителей новых домов и надеемся, что наши телеком возможности будут в полной мере соответствовать ожиданиям клиентов».



Проект по организации высокоскоростной сети передачи данных до «Зари» стартовал в 2015 году. Он включал прокладку волоконно-оптической линии связи протяженностью 3,5 км от распределительной муфты рядом с федеральной трассой М5 «Урал» и строительство кабельной канализации длиной 2,2 км.