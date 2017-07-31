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Отраслевые новости: Россия

В Абакане из горящей многоэтажки спасли 22 человека

В Абакане из горящей многоэтажки спасли 22 человека

1 августа 2017, 11:16
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Минувшей ночью, в полночь диспетчер принял тревожное сообщение — в столице Хакасии горит жилой дом, в квартирах — люди. Не прошло и пяти минут, как пожарные прибыли на место происшествия. Из окон на втором этаже вырывался огонь, подъезд затянуло едким дымом. Чтобы справиться с ситуацией, было решено вызвать подкрепление. Людей выводили по лестничным маршам, используя спецоборудование для дыхания. Таким образом из опасной зоны эвакуировали 15 человек. Еще пятерым пришлось выбираться с помощью автолестницы, последние двое спускались вниз уже по длинной трехколенной лестнице. Среди спасенных было девять детей.

Чтобы потушить огонь, не допустить того, чтобы он перекинулся на соседние территории, привлекли 8 единиц спецтехники, за жизнь людей боролись 24 огнеборца.

Дознаватели предполагают, что причиной стала перегруженная или слабая электропроводка — из-за нее произошло короткое замыкание. Огонь вспыхнул на кухне у розетки — были подключены мощные бытовые приборы. Дальше все как по маслу: в открытое окно дунул ветер, огонь прыгнул на шторы... Жители было попытались потушить своими силами — не смогли. Звонить пожарным начали только тогда, когда дым стоял коромыслом. Площадь пожара составила 30 кв.м.

За прошедший период этого года в нашей республике произошло 377 пожаров, сообщает МЧС России по РХ.

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