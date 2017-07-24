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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В ЕЭСК появилась мобильная группа по пресечению бездоговорного потребления

В ЕЭСК появилась мобильная группа по пресечению бездоговорного потребления

1 августа 2017, 13:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЕЭСК, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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В Екатеринбургской электросетевой компании подвели итоги работы первых пяти недель функционирования мобильной группы по борьбе с нарушениями энергопотребления. В ее состав вошли представители нескольких подразделений компании: оперативно-диспетчерской службы, районов электрических сетей и отдела экономической безопасности. Такая комплексная проверка потребителей позволяет пресекать факты энерговороства сразу же в момент обнаружения, не производя дополнительных процедур.

За 5 недель работы мобильная группа произвела более 140 отключений объектов с неучтенным потреблением, в том числе 32 самовольно подключенных. Иначе говоря, большая часть киловатт-часов была украдена зарегистрированными потребителями в обход счетчика, остальная часть ущерба приходится на так называемых «бездоговорников», то есть людей, самостоятельно незаконно подключающихся к сетям АО «ЕЭСК» без заключения договора энергоснабжения.

Решительные меры энергетиков дали положительный эффект: собственники пяти объектов отказались от бездоговорного потребления и подали заявки на технологическое присоединение к сетям АО «ЕЭСК», чтобы пользоваться электроэнергией на законном основании. В отношении еще шести потребителей составлены протоколы об административных нарушениях по статье 7.19 КоАП «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа».

Компания: АО "ЕЭСК"
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