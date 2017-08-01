В Магасе обсудили меры по увеличению сбора коммунальных платежей

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1 августа 2017, 17:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО
Директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» Султан Цечоев принял участие в совещании по вопросам собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, которое состоялось в правительстве республики. Совещание прошло под руководством главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
В выступлении руководителя энергетической компании была приведена статистика платежей за электроэнергию различных категорий потребителей по состоянию на 1 июля 2017 года.
По его словам, уровень оплаты электроэнергии потребителями республики на розничном рынке электроэнергии по итогам первого полугодия составил 63 процента, что на 14% выше аналогичного показателя 2016 года.
«Уровень сбора платежей за потребленную электрическую энергию за 6 месяцев текущего года в абсолютном денежном выражении возрос на 180,8 млн руб., в том числе по населению на 32,4 млн руб.», – сказал Султан Цечоев.
Глава Ингушетии заявил, что необходимо активизировать работу по собираемости платежей за газ и электроэнергию. В противном случае будут делаться выводы об эффективности выполнения соответствующими должностными лицами своих обязанностей.
«Главы администраций и руководители коммунальных служб должны нести персональную ответственность за состояние дел в этой важной сфере», - отметил он.
А в отношении злостных неплательщиков, по его мнению, необходимо применять весь набор разрешенных действующим законодательством мер принудительного взыскания долга: ограничение предоставления услуг, судебные процедуры и т.д. При этом к каждому случаю должен быть применен индивидуальный подход, нельзя допустить ущемления прав добросовестных абонентов.