В США строят самую большую в стране ветровую электростанцию на 2ГВт

Крупнейшая компания в сфере возобновляемой энергетики в Северной Америке, Invenergy, строит в сотрудничестве с GE Renewable Energy ветровую станцию мощностью 2 ГВт в штате Оклахома. Станция станет второй по величине в мире и первой — в США.



Строительство станции Wind Catcher уже началось на равнине в штате Оклахома. Как сообщает Clean Technica, 2000 МВт будут вырабатывать последние модели ветряных турбин GE, 800 штук по 2,5 МВт каждая.



Станция Wind Catcher станет частью более масштабного проекта Wind Catcher Energy Connection стоимостью $4,5 млрд, в рамках которого запланировано также строительство приблизительно 560 км сверхвысоковольтных силовых линий.



Строительство ветровой электростанции должно завершиться в 2020 году. Местные коммунальные предприятия, Public Service Co. of Oklahoma (PSO) и Southwestern Electric Power Co. (SWEPCO), уже подали прошение властям Луизианы, Арканзаса, Техаса и Оклахомы на приобретение станции у Invenergy и строительство электросети для 1,1 миллиона своих клиентов. Если сделка состоится, потребители смогут сэкономить более $7 млрд за 25 лет.



Кроме того, по прогнозам компании American Electric Power (AEO), этот проект создаст 4000 прямых и 4400 косвенных рабочих мест в процессе строительства и 80 постоянных рабочих мест после его завершения, а также принесет около $300 млн в виде налога на собственность за весь срок жизни проекта.



«Такого проекта, как Wind Catcher еще не было, и мы рады поддержать его на благо наших клиентов», — говорит Стюарт Соломон, президент PSO.



