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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В рязанском филиале МРСК Центра и Приволжья подведены итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие

В рязанском филиале МРСК Центра и Приволжья подведены итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие

1 августа 2017, 12:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» подвели итоги деятельности по ремонту энергооборудования за 6 месяцев 2017 года. На выполнение мероприятий в этот период было направлено около 134 млн рублей.

Энергетики провели комплексный ремонт 11 подстанций 35-110 кВ, 324 трансформаторных подстанций и 112 трансформаторов, отремонтировали около 1 100 км воздушных линий (ВЛ) различных классов напряжения, заменив при этом порядка 1 200 опор, 8 400 изоляторов и 90 км провода. Для предотвращения отключений ВЛ из-за падений деревьев и контакта веток с проводами на площади более 565 га выполнена расчистка от древесно-кустарниковой растительности и расширение просек вдоль трасс линий электропередачи (ЛЭП).

Всего в 2017 году энергетики филиала «Рязаньэнерго» планируют отремонтировать более 2 200 км ЛЭП всех классов напряжения, 27 подстанций 110-35 кВ, 601 трансформаторную подстанцию и 175 трансформаторов. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено 1 224 га просек вдоль трасс ЛЭП.

Стоит отметить, что все мероприятия ремонтной программы выполняются строго по графику и в полном объеме. От этого зависит не только успешное прохождение предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок в электросетях, но и обеспечение надежного электроснабжения потребителей и повышение эффективности работы электросетевого комплекса в целом.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
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