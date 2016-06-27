Выработка электроэнергии Череповецкой ГРЭС за 6 месяцев составила 1 млрд 655 млн кВтч

Анонс RusCable Insider Digest
1 августа 2017, 12:15
Рубрика: Энергетика
Метки: ОГК-2
В филиале ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС подведены итоги производственной деятельности за 6 месяцев 2017 года. Объем производства электрической энергии Череповецкой ГРЭС в соответствии с заданием Системного оператора составил 1 млрд 654,9 млн кВтч, что на 32,9 % или на 812,9 млн кВтч меньше аналогичного показателя прошлого года. Доля выработки первой очереди равна 6,9 %, ПГУ-420 - 93,1 %.
Снижение выработки электроэнергии на оборудовании первой очереди связано с высокой себестоимостью производства электроэнергии, которая превышает сложившуюся цену на оптовом рынке. Использование в качестве топлива природного газа на энергоблоках первой очереди - вынужденная мера, так как продолжаются перебои с получением угля с шахты «Интауголь», которая является основным поставщиком топлива для Череповецкой ГРЭС. Фактически угольные энергоблоки работают в режиме котельной для обеспечения тепловой энергией потребителей поселка Кадуй. Отпуск тепла электростанцией за период составил 67,625 тыс. Гкал, что на 12,5 % больше, чем в 2016 году.
В сравнении с 2016 годом наблюдается улучшение экологических показателей, которое объясняется увеличением доли выработки электрической энергии четвертого энергоблока, работающего на природном газе, а также изменением топливного баланса в целом.
Коэффициент использования установленной мощности составил 36,2 %, уменьшившись по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году на 17,5 %.