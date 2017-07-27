Завершилась Энергетическая летняя школа СКОЛКОВО - 2017

В субботу завершилась Энергетическая летняя школа СКОЛКОВО – уникальный образовательный проект, организованный Энергетическим центром бизнес-школы СКОЛКОВО, Российской экономической школой и Фондом «Сколково». Участниками школы, проходившей в период с 24 по 29 июля, стали 140 студентов и аспирантов, решивших связать свою жизнь с энергетикой, и молодых специалистов, работающих в энергокомпаниях. Все они были отобраны для участия в проект по результатам конкурса.



Отличительной особенностью летней школы стала максимальная интеграция теории и практики. В рамках проекта состоялись лекции об энергетике не только от специалистов с академическим бэкграундом, но и от менеджеров, работающих на производстве, что впервые в России позволило дать полный и максимально сбалансированный научно-практический обзор энергетики, провести для участников сжатый и очень интенсивный курс по всей теме, от истории до перспектив, и охватить все сегменты ТЭК - нефтяную отрасль, газовую, угольную, электро- и теплоэнергетическую.



Программа школы предусматривала не только лекции, но и различные интерактивные мероприятия, включая экскурсии и бизнес-игры. В дополнение к этому, каждому участнику школы была предоставлена возможность напрямую пообщаться с преподавателями, проконсультироваться по вопросам собственных исследований и проектов. Докладчиками на летней школе стали представители многих компаний, исследовательских организаций и экспертного сообщества.



Программа школы была построена по принципу изучения тематических блоков, каждому из которых был посвящен отдельный день. В понедельник участники изучали историю российской и мировой энергетики и, кроме того, рассмотрели тренды мировой энергетики и развитие межтопливной конкуренции во всех секторах. Вторник был посвящен нефтегазовой отрасли, также студенты побывали на экскурсии по территории Технопарка СКОЛКОВО, в ходе которой им рассказали об истории строительства этого объекта и о планах его дальнейшего развития.



Среда прошла под эгидой традиционной электроэнергетики. Студенты изучали электроэнергетические рынки, реформы в отрасли, гидроэнергетику и сети. Для участников школы провели экскурсию по кампусу бизнес-школы СКОЛКОВО, рассказав об уникальной архитектуре этого здания, вдохновленной стилем полотен Казимира Малевича, и не менее уникальных проектах бизнес-школы, которые включают как исследовательские проекты, так и программы для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до крупной корпорации. В четверг на летней школе освещались новые технологии в энергетике - возобновляемые источники электроэнергии, атомная энергетика, водородная энергетика и системы хранения электроэнергии. Для максимального «погружения» в эту проблематику участники школы сыграли в практическую игру «Сделай microgrid», задача которой состояла в сборке макета локальной автономной энергосистемы.



Пятничный, завершающий день образовательной программы всецело был посвящен новым парадигмам в энергетике. Рассматривались вопросы климатического регулирования, энергоэффективности, развития Internet of Energy и будущего традиционной энергетики. В этот же день участникам вручили сертификаты о прохождении школы, а лучшие студенты, выявленные по результатам тестов и проводимых конкурсов, получили, в дополнение к этому, призы. В субботу школа завершилась экскурсией на один из крупнейших энергообъектов Москвы - ТЭЦ-26 ПАО "МосЭнерго", где участникам показали и рассказали особенности и принципы работы ТЭЦ.



"Современная энергетика - это захватывающая и динамично развивающаяся сфера, для успешной работы которой требуются свежие идеи. Только высококвалифицированные специалисты, способные мыслить глобально, смогут эффективно развивать ее. Будущее российской энергетики - за вами!" - поблагодарила участников школы Татьяна Митрова, директор Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО.



Проект Энергетической летней школы планируется сделать регулярным - следующая школа должна пройти в 2018 году.