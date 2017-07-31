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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

C 31 июля по 6 августа проходит XVII Байкальская международная школа-семинар и конференция "Методы оптимизации и их приложения"

C 31 июля по 6 августа проходит XVII Байкальская международная школа-семинар и конференция Методы оптимизации и их приложения

1 августа 2017, 13:28
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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 XV Байкальская международная школа-семинар "Методы оптимизации и их приложения" проходит на побережье Баргузинского залива озера Байкал, турбазе «Кумуткан» в период с 31 июля по 6 августа 2017 года.

На конференции обсуждают принципы и методы оптимизации в энергетике, оптимальное управление, дискретная оптимизация  и др. 

Об анализе рисков и результативности вертикально-интегрированной компании (при применении управляющей структуры), участникам школы-семинара расскажет Ю.В. Жилкина, к.э.н., представитель подкомитета В3.

Организатором Конференции в этом году выступают Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (Иркутск), Лаборатория алгоритмов и технологий анализа сетевых структур национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Нижний Новгород), Российский фонд фундаментальных исследований.

Информация о регистрации, программе и месте проведения конференции доступна на официальном сайте: http://isem.irk.ru/conferences/mopt2017/organizing_committee.html

Справочно:

Мероприятие проводится с  периодичностью раз в три года с 1969 г. и проходит в разных живописных уголках Байкала: в бухте "Песчаная", в бухте Хакусы, вблизи горячего радонового источника и озера Фролиха, у мыса Максимиха, у мелководного залива в Посольском соре и на острове Ольхон.

Участниками Байкальских школ (а позже Байкальских международных конференций) по оптимизации защищено за последние два десятилетия более тридцати докторских диссертаций.

Компания: РНК СИГРЭ
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