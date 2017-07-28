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Отраслевые новости: Россия

Подведены итоги корпоративного чемпионата ООО "СТАН" по стандартам WorldSkills

Подведены итоги корпоративного чемпионата ООО СТАН по стандартам WorldSkills

1 августа 2017, 11:23
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia

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В Стерлитамаке подвели итоги II Открытого чемпионата ООО «СТАН» по стандартам WorldSkills. В течение трех дней на производственной площадке СТАНа в Башкортостане профессиональные навыки продемонстрировали порядка 30 участников по 6 компетенциям WorldSkills: фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ, многоосевая обработка на станках с ЧПУ, металлообработка (работа с листовым металлом), сварочные технологии, инженерная графика CAD.

Высокий уровень организации чемпионата отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. «Я хотел бы поблагодарить за организацию чемпионата компанию СТАН, которая обеспечивает конкурентоспособность и обороноспособность нашей страны, и пожелать руководству не сбавлять оборотов», – обратился к участникам чемпионата Роберт Уразов.

«Чемпионат стал настоящим профессиональным событием, – сказал исполнительный директор производственной площадки ООО «СТАН» в Стерлитамаке Александр Стерхов, – Спасибо участникам за здоровый дух конкуренции и демонстрацию своего мастерства, спасибо экспертам за нелегкий труд и объективность».

По его словам, второй корпоративный чемпионат СТАНа собрал не только в два раза больше участников по сравнению с прошлым годом. Прежде всего, изменилось отношение молодых специалистов к соревнованиям. Чемпионат воспринимается как профессиональный вызов, поэтому участники готовятся, помогают друг другу и оттачивают навыки на современном оборудовании.

Победители также получили возможность участвовать в IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2017 в Екатеринбурге.

Компания: WorldSkills
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