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Отраслевые новости: Россия

1 августа стартовала акция фестиваля ВместеЯрче

1 августа стартовала акция фестиваля ВместеЯрче

2 августа 2017, 16:25
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА

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С 1 августа на сайте Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче www.вместеярче.рф начался сбор подписей в поддержку личной Декларации о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России. Данная акция проводилась и в 2016 году, собрав около 60 тысяч голосов жителей страны. В 2017 году текст документа был скорректирован, добавлены новые акценты с учетом Года экологии в России и международной тематики.

 В декларации говорится о необходимости бережного отношения к энергоресурсам, природе, развитию современных энергоэффективных технологий, способствующих повышению конкурентоспособности экономики страны. Любой гражданин России, разделяющий позицию, высказанную в Декларации, может поддержать ее, нажав под полным текстом документа кнопку «Буду стараться экономить энергию дома и на работе, чтобы наша страна была сильной и конкурентоспособной!". Дополнительно на сайте участник может выбрать несколько вариантов мероприятий по энергосбережению, которые он лично будут стараться сделать у себя дома или на работе.

Подписав Декларацию на сайте фестиваля, участник может дополнительно сделать репост данной акции на своих страницах в социальных сетях и пригласить присоединиться друзей.

Федеральный оргкомитет фестиваля #ВместеЯрче приглашает всех жителей России присоединиться к личной Декларации о бережном отношении к энергоресурсам и показать своим примером друзьям и близким, как важны вопросы энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий для экономики и экологии страны, и для каждой семьи.

Благотворительный Фонд «Надежная смена» входит в организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, в его функционал входит взаимодействие с вузами и привлечение их к участию в мероприятии.

Присоединяйтесь! Вместе - Ярче!

Компания: БФ "Надежная Смена"

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