Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 40 крупных предприятий АПК

В первом полугодии филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» выполнил порядка 3,8 тысяч договоров технологического присоединения к сетям общей мощностью свыше 75 МВт.



Обеспечено электроснабжение более 40 крупных агропромышленных предприятий, строительство которых ведется в рамках приоритетных областных и федеральных программ импортозамещения. В их числе новый тепличный комплекс «Ермак» в Чернянском районе проектной мощностью до 120 тонн овощей, 6 млн цветов и 10 тонн ягод в год, площадки по откорму и два репродуктора ООО «Белгородская свинина» в Прохоровском районе, одиннадцать корпусов напольного содержания птицы «Белгранкорм» в Белгородском районе, цех по убою и переработке КРС «Мясные фермы-Искра» и насосная станция для полива полей и садов в Корочанском районе, пункт по приему и цех по переработке молока в Волоконовке, семенной завод в Алексеевке, комплекс по выращиванию яблонь с капельным орошением «Цветущий сад» в Грайворонском районе и другие предприятия.



Данные проекты относятся к категории инфраструктурных и стоят в Белгородэнерго на особом контроле. В планах филиала в этом году подключить около сотни крупных предприятий потребляемой мощностью свыше 150 кВт, а также порядка 120 объектов малого бизнеса заявленной мощностью до 150 кВт. Для последних предусмотрен упрощенный порядок технологического присоединения. Расчет платы производится по льготным ставкам, утвержденным Комиссией по госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области.



В октябре прошлого года законодатель уточнил порядок привлечения к ответственности за нарушение сроков ТП. В перечень существенных условий договора внесена обязанность заявителя оплатить неустойку за нарушение сроков подготовки объекта к подключению. В случае если сумма по договору больше 550 рублей, пеня составит 0,25 % от общего размера оплаты за каждый день просрочки.



Заявку на технологическое присоединение можно подать в офисах обслуживания потребителей, расположенных в каждом районе области. После заключения договора и оплаты услуг потребитель приступает к выполнению своей части технических условий по подготовке объекта к подаче напряжения. Белгородэнерго, в свою очередь, обеспечивает мероприятия по проектированию и строительству внешних сетей электроснабжения, после чего уведомляет заявителя о фактической готовности к присоединению. Если в дополнение к основному потребитель решает заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, то все работы энергетики выполняют «под ключ». В первом полугодии такой услугой комплексного подключения воспользовались 1 926 заявителей.