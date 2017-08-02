Энергетики провели диагностику 730 км ЛЭП на юго-западе Кубани

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
2 августа 2017, 17:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
С начала 2017 года специалисты Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») с помощью тепловизинного оборудования обследовали 35 высоковольтных линий электропередачи общей протяженностью порядка 730 километов в Анапском, Геленджикском, Новороссийском и Крымском районах края.
Данные высоковольтные линии обеспечивают электроэнергией более бытовых потребителей, сотни соцобъектов и нескольких градообразующих предприятий.
Тепловизионный контроль – это диагностика объектов в инфракрасной области спектра. Тепловизионное обследование является эффективным способом выявления дефектов теплоизоляции и сокращает затраты на экспертизу строительства. Летний период – самое подходящее время для проведения тепловизионного контроля ЛЭП, поскольку воздушные линии электропередачи максимально загружены.
– Такое обследование позволяет выявить на ЛЭП скрытые неполадки и принять меры по их оперативному устранению еще на ранних стадиях. Это позволяет предотвратить серьезные технологические нарушения и сократить затраты на обслуживание электрооборудования, – отмечает директор Юго-Западного филиала Кубаньэнерго Дмитрий Головаха. – Преимущество тепловизионной диагностики, наряду с его высокой точностью, заключается еще и в том, что при его проведении электрооборудование не нужно отключать.