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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики провели диагностику 730 км ЛЭП на юго-западе Кубани

Энергетики провели диагностику 730 км ЛЭП на юго-западе Кубани

2 августа 2017, 17:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП

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С начала 2017 года специалисты Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») с помощью тепловизинного оборудования обследовали 35 высоковольтных линий электропередачи общей протяженностью порядка 730 километов в Анапском, Геленджикском, Новороссийском и Крымском районах края.

Данные высоковольтные линии обеспечивают электроэнергией более бытовых потребителей, сотни соцобъектов и нескольких градообразующих предприятий.

Тепловизионный контроль – это диагностика объектов в инфракрасной области спектра. Тепловизионное обследование является эффективным способом выявления дефектов теплоизоляции и сокращает затраты на экспертизу строительства. Летний период – самое подходящее время для проведения тепловизионного контроля ЛЭП, поскольку воздушные линии электропередачи максимально загружены.

– Такое обследование позволяет выявить на ЛЭП скрытые неполадки и принять меры по их оперативному устранению еще на ранних стадиях. Это позволяет предотвратить серьезные технологические нарушения и сократить затраты на обслуживание электрооборудования, – отмечает директор Юго-Западного филиала Кубаньэнерго Дмитрий Головаха. – Преимущество тепловизионной диагностики, наряду с его высокой точностью, заключается еще и в том, что при его проведении электрооборудование не нужно отключать.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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