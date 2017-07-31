 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Лучший энергетик по компетенции "Эксплуатация кабельных линий электропередачи" работает в "Оренбургэнерго"

Лучший энергетик по компетенции Эксплуатация кабельных линий электропередачи работает в Оренбургэнерго

2 августа 2017, 15:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

Обсудить на форуме

296 просмотров

Константин Мазов, сотрудник Оренбургского производственного отделения  филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго», - признан лучшим энергетиком группы компаний «Россети»  по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».

Корпоративный открытый чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» (WorldSkills Hi-Tech) по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» прошел в Пензе с 21 по 28 июля 2017 года в рамках Всероссийских соревнований профессионального мастерства. Среди 17 представителей региональных энергосистем страны Константин Мазов защищал честь ПАО «МРСК Волги».

Общий итог оренбургского энергетика – 98,68 балла из 100 возможных. Высокую подготовку специалиста оценили все эксперты модулей Чемпионата.

О подготовке и участии оренбургских энергетиков в соревнованиях по профессиональному мастерству ПАО «Россети» рассказал начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала «Оренбургэнерго» Владимир Стрижаков:
«Организация соревнований была на высшем уровне. Атмосфера дружеская. Участники и эксперты охотно делились друг с другом опытом. У каждого члена нашей команды на соревнованиях отмечалась высшая концентрация усилий и мыслей на достижение максимального результата».

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!