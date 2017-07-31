Лучший энергетик по компетенции "Эксплуатация кабельных линий электропередачи" работает в "Оренбургэнерго"

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
2 августа 2017, 15:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО, СОРЕВНОВАНИЯ-2017
Константин Мазов, сотрудник Оренбургского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго», - признан лучшим энергетиком группы компаний «Россети» по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».
Корпоративный открытый чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» (WorldSkills Hi-Tech) по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» прошел в Пензе с 21 по 28 июля 2017 года в рамках Всероссийских соревнований профессионального мастерства. Среди 17 представителей региональных энергосистем страны Константин Мазов защищал честь ПАО «МРСК Волги».
Общий итог оренбургского энергетика – 98,68 балла из 100 возможных. Высокую подготовку специалиста оценили все эксперты модулей Чемпионата.
О подготовке и участии оренбургских энергетиков в соревнованиях по профессиональному мастерству ПАО «Россети» рассказал начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала «Оренбургэнерго» Владимир Стрижаков:
«Организация соревнований была на высшем уровне. Атмосфера дружеская. Участники и эксперты охотно делились друг с другом опытом. У каждого члена нашей команды на соревнованиях отмечалась высшая концентрация усилий и мыслей на достижение максимального результата».