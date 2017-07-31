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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Лучший мастер по ремонту распределительных сетей работает в волгоградском филиале МРСК Юга

Лучший мастер по ремонту распределительных сетей работает в волгоградском филиале МРСК Юга

2 августа 2017, 14:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

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Владимир Тихонов - сотрудник волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») удостоен почетного звания Лучшего мастера бригад по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей. Этот титул он завоевал на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства бригад по ремонту распределительных сетей.

Победу в личном первенстве мастер Петроввальского РЭС ПО «Камышинские электрические сети» одержал в составе команды МРСК Юга, которая 18 июля на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства, проходивших в Пензе, заняла второе место. Добиться персонального успеха и главной награды соревнований Владимиру Тихонову помогли опыт, мастерство, дружеская поддержка товарищей и взаимовыручка. Это не первая его награда. Несколько лет назад он уже побеждал в соревнованиях Юга России, не раз держал в руках и кубок команды-победителя в состязаниях профессионального мастерства различного уровня.

Интерес к электротехнике проявился у Владимира еще в детские годы и выбор будущей профессии не был сложным. После школы поступил в Камышинский технологический институт на факультет «Электрификация и электроснабжение промышленных предприятий», а по его окончании пришел на работу в Петроввальский РЭС. Инициативность и живой интерес к делу молодого электрослесаря группы подстанций не остались без внимания руководства. Сегодня, будучи самым молодым в РЭС мастером распределительных сетей, он пользуется большим авторитетом у своих коллег.

«Очень приятно осознавать, что ты – лучший в своем деле. Во всей России. Это очень почетно. От этого захватывает дух и хочется еще больше совершенствоваться в профессии», - поделился впечатлениями Владимир Тихонов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
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