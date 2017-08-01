На Новосибирской ГЭС в плановую модернизацию выведен гидроагрегат № 7

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
2 августа 2017, 14:50
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Специалисты Новосибирской ГЭС (входит в ПАО «РусГидро») начали плановую модернизацию гидроагрегата №7 установленной мощностью 65 МВт. Гидроагрегат проработал 58 лет, выработав при этом 14,212 млрд кВт·ч. Это шестой гидроагрегат Новосибирской ГЭС, на котором энергетики заменят устаревшую гидротурбину, после чего его установленная мощность увеличится на 5 МВт. Все работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) Новосибирской ГЭС.
До сентября 2017 года специалисты Новосибирской ГЭС и подрядной организации Саяно-Шушенского филиала «Гидроремонт ВКК» проведут работы по подготовке гидроагрегата № 7 к демонтажу, в том числе будет осушен проточный тракт. Ввод в промышленную эксплуатацию гидроагрегата состоится в 2018 году. Производимые в ходе модернизации работы не повлияют на потребителей электроэнергии.
В период с 2018 по 2019 годы на станции будет модернизирован также гидроагрегат № 2. На нем также будет заменена устаревшая вертикальная поворотно-лопастная турбина, установленная в 1959 году. К 2020 году после завершения модернизации всех гидроагрегатов установленная мощность Новосибирской ГЭС увеличится до 490 МВт, в настоящий момент она составляет 475 МВт.