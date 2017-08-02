О прохождении очередного этапа мероприятий по подготовке к прохождению отопительного сезона 2017-18 года

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2 августа 2017, 15:16
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-18 года Минэнерго России сформирован перечень субъектов электроэнергетики, готовность которых к работе в период повышенных электрических и тепловых нагрузок будет оцениваться комиссиями, сформированными из представителей Минэнерго России, АО «СО ЕЭС», Ростехнадзора, МЧС России, а также представителей проверяемого субъекта.
Минэнерго России завершит формирование комиссий по оценке готовности субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона 2017-18 года не позднее 1 сентября 2017 года.
В рамках подготовки к прохождению отопительного сезона 2017-18 года параллельно с действующим порядком будет опробована новая методика по оценке готовности субъектов электроэнергетики, разработанная Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон».
В новой методике по оценке предлагается использовать двухконтурный подход. Первый контур позволяет проанализировать выполнение прямых показателей оценки выполнения условий готовности объекта к работе в период максимума нагрузок. Во втором контуре используются специализированные показатели, с помощью которых проводится оценка достоверности сведений, представленных субъектом электроэнергетики, определяются риски и, как результат, принимается решение о проведении комплексных проверок только по объектам, имеющим наибольшие риски невыполнения условий готовности.
Принципы риск-ориентированной модели, использованной в новой методике, позволят оценивать готовность к отопительному сезону на основании уже представляемых в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.07.2012 № 340 отчетных данных самих субъектов электроэнергетики с применением четких, понятных и прозрачных рассчитываемых критериев, обеспечить постоянный мониторинг состояния объектов и их готовности к обеспечению надежного энергоснабжения потребителей.
Полный переход на модель оценки готовности к отопительному сезону в соответствии с новой методикой запланирован на 2018 год, и будет применяться начиная с отопительного сезона 2018-19 года.