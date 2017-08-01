ПАО "МРСК Центра и Приволжья" выявило в Рязанской области хищения электроэнергии на 5,1 млн. рублей

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
2 августа 2017, 15:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» продолжает работу по снижению коммерческих потерь электроэнергии, выявляя и пресекая безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. За 6 месяцев 2017 года энергетики составили 853 акта по фактам незаконного энергопотребления.
С начала года энергетики провели 609 рейдов для выявления хищений электроэнергии. По результатам проверок составлено 5 актов по фактам бездоговорного потребления и 848 актов о безучетном потреблении. Общий объем похищенной электроэнергии составил 1971 тыс. кВт*ч. В результате противоправных действий недобросовестных потребителей сетевой компании нанесен ущерб в размере 5,1 миллионов рублей.
Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.
Кроме того, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. МРСК Центра и Приволжья намерена последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.
Сетевики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщить по круглосуточному телефону «горячей линии» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
30.06.2016 г. За воровство электроэнергии придётся ответить