"Ростелеком" перевел на "оптику" Советскую Гавань

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2 августа 2017, 17:03
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» завершил работы по модернизации инфраструктуры связи в городе Советская Гавань Хабаровского края. Теперь «оптикой» охвачен весь многоквартирный жилой фонд от 2-х этажей.
Более 5,5 тысяч семьей могут воспользоваться услугами связи по технологии MetroEthernet («оптика в дом»). Подключение к оптическим сетям дает возможность пользоваться интернетом на скорости до 45 Мбит/с, услугой «Интерактивное ТВ» и цифровой телефонией.
Кроме того, сейчас клиенты могут воспользоваться предложением «Легкая цена» и подключить пакет услуг «Домашний интернет» со скоростью до 35 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» (пакет «Стартовый») на выгодных условиях.
Александр Говардовский, начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций города Советская Гавань ПАО «Ростелеком»: «Модернизация сетей связи в городе началась несколько лет, так как медные кабели уже не могут полностью удовлетворить современные запросы клиентов. Стройка и замена существующих сетей проводилась в несколько этапов. В июне мы провели «оптику» к оставшимся 43 домам города и полностью завершили проект».
Работы по подключению новых и переключению существующих клиентов на новые сети производятся бесплатно.