 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

"Ростелеком" перевел на "оптику" Советскую Гавань

Ростелеком перевел на оптику Советскую Гавань

2 августа 2017, 17:03
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

Обсудить на форуме

253 просмотра

«Ростелеком» завершил работы по модернизации инфраструктуры связи в городе Советская Гавань Хабаровского края. Теперь «оптикой» охвачен весь многоквартирный жилой фонд от 2-х этажей.

Более 5,5 тысяч семьей могут воспользоваться услугами связи по технологии MetroEthernet («оптика в дом»). Подключение к оптическим сетям дает возможность пользоваться интернетом на скорости до 45 Мбит/с, услугой «Интерактивное ТВ» и цифровой телефонией.

Кроме того, сейчас клиенты могут воспользоваться предложением «Легкая цена» и подключить пакет услуг «Домашний интернет» со скоростью до 35 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» (пакет «Стартовый») на выгодных условиях.

Александр Говардовский, начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций города Советская Гавань ПАО «Ростелеком»: «Модернизация сетей связи в городе началась несколько лет, так как медные кабели уже не могут полностью удовлетворить современные запросы клиентов. Стройка и замена существующих сетей проводилась в несколько этапов. В июне мы провели «оптику» к оставшимся 43 домам города и полностью завершили проект».

Работы по подключению новых и переключению существующих клиентов на новые сети производятся бесплатно.

Компания: ПАО "Ростелеком"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!