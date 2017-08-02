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Сахалин представит на ВЭФ проекты на 41,6 миллиарда рублей

Сахалин представит на ВЭФ проекты на 41,6 миллиарда рублей

2 августа 2017, 14:31
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ВЭФ-2017

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 Сахалинская область представит на Восточном экономическом форуме 30 проектов на общую сумму 41,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

"Предприниматели Сахалина и Курил намерены представить 30 проектов в рамках деловой программы III Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Общий объём инвестиций, который понадобится на реализацию этих проектов, оценивается в 41,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

​Проекты, которые предложил Сахалин, относятся к различным отраслям промышленности, сферам туризма и гостиничного бизнеса, образования.

"В рамках единой концепции представлены проекты развития горнолыжного курорта "Горный воздух". Здесь запланировано строительство гостиниц и гостевых домов, СПА-центра, ресторанов, создание зон для семейного и молодежного отдыха. На форуме потенциальным инвесторам предложат воплотить в жизнь эти идеи", — сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

​На Южных Курилах при участии партнеров может быть построен гостиничный комплекс с традиционной японской баней онсэн. В отеле будет 26 одно- и двухместных номеров категорий "стандарт" и "люкс". А для бани предусматривается создание нескольких купальных зон на открытом воздухе с термальными водами из минерального источника.

​Обширный список предложений сахалинские бизнесмены подготовили в промышленности. В разной степени проработки сейчас находятся проекты нескольких заводов по изготовлению труб, организации на Сахалине производства клееного бруса.

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