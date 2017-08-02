Украина начала готовить иск к России из-за строительства моста в Крым

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
2 августа 2017, 14:57
Рубрика: В мире
Метки: КРЫМ-2014, СУД
Минюст Украины планирует подать иск на Россию в связи со строительством моста через Керченский пролив. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, сейчас власти Украины подсчитывают возможные убытки своих портов в Азовском море - Мариупольского и Бердянского, которые возникнут из-за ограничения судоходства в этом проливе.
Напомним, строительство моста через Керченский пролив стартовало в начале 2016 года. Запустить автомобильное движение по нему планируется в декабре 2018 года.
Министр транспорта РФ Максим Соколов заверил "РГ", что морские работы не отразятся на расписании движения паромной переправы. Что касается прохода судов по Керчь-Еникальскому каналу, над которым возведут арки, то с 1 августа введено ограничение по мореплаванию, уточнил глава ведомства.
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