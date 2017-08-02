В Год экологии МРСК Центра и Приволжья направит на природоохранные мероприятия 32,8 млн рублей

МРСК Центра и Приволжья подвела итоги реализации Программы по экологической безопасности компании за первое полугодие 2017 года. В Год экологии в России компания реализует в регионах своей деятельности более 50 природоохранных мероприятий. На эти цели в 2017 году будет направлено 32,8 млн рублей.



Обеспечение экологической безопасности для такой крупной электросетевой организации, как МРСК Центра и Приволжья, напрямую связано с внедрением современного оборудования, применением новейших технологий, своевременной модернизацией и ремонтами энергообъектов. Весь этот комплекс мер, который диктуется жесткими стандартами, принятыми в компании, позволяет энергетикам уменьшать риски негативного воздействия на окружающую среду.



В первом полугодии текущего года реализация природоохранных мероприятий велась по нескольким направлениям: охрана атмосферного воздуха - проведен инструментальный контроль эффективности работы установок очистки газов и контроль соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов, автотранспорт компании своевременно проходил проверку на токсичность и дымность; охрана и рациональное использование водных ресурсов - осуществлен инструментальный контроль качества добываемых подземных вод и сточных вод, направляемых в городские системы коммунальной канализации; охрана и рациональное использование земель - оборудованы площадки для временного накопления отходов.



В приоритете выполнение технических мероприятий, которые позволяют не только повысить надежность и безопасность энергоснабжения, снизить аварийность в процессе эксплуатации, но и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. В частности, выполнен ремонт маслоприемных устройств на подстанциях, произведена замена масляных выключателей на вакуумные. Проводилась замена маслонаполненных высоковольтных вводов на вводы с твердой изоляцией.



На электросетевых объектах МРСК Центра и Приволжья произведена замена более 850 км голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Эта мера позволяет уменьшить зону вырубки просек (производится для предотвращения аварий, связанных с падением на линии электропередачи (ЛЭП) деревьев), а также защитить от воздействия электрического тока птиц. Для этих целей также энергетики установили на опорах ЛЭП 8584 специальных птицезащитных устройств (ПЗУ). В первую очередь ПЗУ устанавливаются на воздушных линиях электропередачи, проходящих по территориям заповедников и заказников. В общей сложности МРСК Центра и Приволжья установлено уже более 40000 ПЗУ.



В первом полугодии в рамках экологических акций энергетики филиалов компании приняли активное участие в мероприятиях, направленных на восстановление природного баланса: благоустройстве и озеленении городов и сел, облагораживании территорий вокруг производственных отделений и РЭС. Так в мае-апреле 2017 года силами сотрудников высажено более 60700 саженцев деревьев.



Напомним, МРСК Центра и Приволжья осуществляет свою деятельность в бассейнах 6 крупных рек страны: Волги, Оки, Клязьмы, Вятки, Камы и Дона – и рассматривает охрану окружающей среды как неотъемлемую часть повседневной работы. В компании и всех ее филиалах внедрена и развивается система экологического менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001, уделяется значительное внимание охране водных, земельных ресурсов и атмосферного воздуха, объектов животного мира. Не менее важными направлениями деятельности являются проведение производственного экологического контроля и экоаудита.