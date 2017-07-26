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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Центральных электрических сетях "Колэнерго" рассматривают возможности применения беспилотников при обследовании ЛЭП

В Центральных электрических сетях Колэнерго рассматривают возможности применения беспилотников при обследовании ЛЭП

2 августа 2017, 14:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО, БПЛА

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Руководители профильных служб и отделов производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») встретились с представителями фирмы, предоставляющей услуги по мониторингу линий электропередачи с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и поиску повреждений энергооборудования.
 
«Значительное количество наших сетей находится в труднодоступной местности, - пояснил директор производственного отделения ЦЭС Ренат Ишмухаметов. – Поэтому для нас тема применения беспилотных летательных аппаратов для обследования линий электропередачи очень актуальна. Их использование позволит не только упростить проведение осмотров ЛЭП, но и может способствовать оперативному поиску повреждений на них».
 
Полеты беспилотников, выполняющиеся на безопасном расстоянии от ЛЭП, позволяют выявить поврежденные изоляторы, дефекты опор и узлов креплений, других деталей. При проведении полетов возможна как видео-, так и тепловизионная съемка объектов. Также применение БПЛА способствует выявлению деревьев, падение которых при сильном ветре может нарушить работу линий электропередачи.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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