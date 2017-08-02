В Ханчжоу прошла вторая встреча Министров промышленности стран БРИКС

В ходе мероприятий с 28 по 29 июля представители стран БРИКС обсудили вопросы промышленного и торгово-инвестиционного сотрудничества, сближения экономик стран Пятерки и запуск новых проектов. Российскую делегацию возглавил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов.



Участники встречи отметили особую важность дальнейшей консолидации усилий стран Объединения в эпоху Индустрии 4.0, которая является одновременно возможностью и вызовом для развития промышленности стран Пятерки и усиления роли БРИКС на международной арене.



"Между нашими странами уже установлены тесные отношения в области международного, экономического, технологического, промышленного и научно-технического сотрудничества. Реализуются перспективные платформы развития инвестиционного и торгово-промышленного сотрудничества", - заявил Георгий Каламанов.



Глава российской делегации подчеркнул необходимость уделять внимание многостороннему формату сотрудничества, включая реализацию кросс-платформенных проектов с привлечением финансирования Нового банка развития (НБР) БРИКС. Он напомнил, что банком уже утвержден первый на территории Российской Федерации проект - строительство АО «Норд-Гидро» - малых гидроэлектростанций в Карелии проектной мощностью 50 МВт на общую сумму 100 млн. долларов США.



«Уже сегодня мы активно работаем над запуском так называемой «сети обмена промышленными технологиями» для стран БРИКС. В частности, к концу 2017 года планируется разработать комплексные предложения по отраслям Технологической Платформы Промышленного инновационного клуба: «Развитие малой энергетики и проекты возобновляемых ресурсов» и «Управление промышленными отходами» в рамках Года экологии в России», - рассказал замминистра. Он также выразил уверенность, что «дополнительный импульс усилению взаимодействия стран БРИКС в эпоху Индустрия 4.0 придаст создание кросс-платформенных проектов в формате «Эврика – «БРИКС – ЮНИДО». Было отмечено, что подобные механизмы развития сотрудничества послужат существенным стимулом для повышения конкурентоспособности промышленных компаний Пятерки и выхода высокотехнологичной продукции БРИКС в том числе на европейский рынок.



Отдельное внимание в рамках реализации идеи о работе в многостороннем формате уделили инициативе российской стороны по синхронизации Второго Глобального саммита производства и индустриализации и 10-ой Международной выставки ИННОПРОМ-2019. В ходе личной беседы с Георгием Каламановым Генеральный Директор ЮНИДО Ли Юн выразил готовность поддержать данную инициативу.



Участники встречи с интересом восприняли предложение Замглавы Минпромторга России по укреплению стратегического партнерства стран БРИКС, в том числе в области реализации высокотехнологичных проектов. «Россия обладает уже опытом успешного сотрудничества в двустороннем формате со всеми странами объединения. Мы можем составить очень серьезную конкуренцию ведущим развитым странам, если будем совместно развивать свои компетенции в наиболее высокотехнологичных секторах» - озвучил Замминистра. По его словам, на данном этапе взаимодействия внутри Объединения целесообразно проработать вопрос о создании Рабочей группы по промышленности БРИКС.



В завершении встречи Георгий Каламанов выразил уверенность в том, что модернизация промышленности позволит вывести многостороннее сотрудничество стран БРИКС в сфере высокотехнологичного производства промышленной продукции на новый уровень.



Справочно:



По итогам ВстречиМинистров промышленности стран БРИКС подписан План действий по углублению промышленного сотрудничества стран БРИКС. Основными направлениями работы стран Объединения признаны, в том числе:

Укрепление промышленной кооперации Пятерки;

Сопряжение промышленных политик стран БРИКС;

Расширение кооперации в сфере высоких технологий и инноваций;

Углубление взаимодействия в области поддержки МСП;

Усиление сотрудничества в сфере стандартизации;

Продвижение всестороннего взаимодействия с ЮНИДО.